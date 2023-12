De Laurentiis | “Napoli vorrebbe vincere uno scudetto all’anno Lasciatemi ringraziare Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Aurelio De, presidente del, ha lodatoe parlato delle ambizioni del club durante i Gazzetta Sports Awards. Il presidente delAurelio De, intervenuto durante la cerimonia dei Gazzetta Sports Awards, ha ringraziato pubblicamente l’allenatore Lucianoper il lavoro svolto sulla panchina azzurra. Deha sottolineato comesia stato in grado di “modellare il gruppo di lavoro come pochi”, nonostante durante il calciomercato estivo la società abbia ceduto ben 6 titolari sostituendoli con nuovi acquisti. “Ringrazio in primische è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi. Alla fine del primo anno dial ...