De Laurentiis | «Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno | ma si vince già con l’essere napoletani»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ancora Aurelio De. Il presidente delha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio di squadra dell’assegnato aldalla Gazzetta dello Sport su una nave Msc nel porto partenopeo. A riportare le parole del presidente delè l’Ansa: «Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi. Alla fine del primodi Spalletti algli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti. Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, me lo dicevano i tifosi in estate, erano contro di me per aver cambiato i sei beniamini. Spalletti ha saputo coniugare il prima e il dopo, e far rendere al massimo i giocatori nuovi....