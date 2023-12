De Laurentiis in versione neoborbonica | «Il Nord con Cavour ci ha steso»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto durante il Gazzetta Sports Awards. L’evento organizzato dal quotidiano su una nave della Msc ha premiato il Napoli come squadra migliore dell’anno. Dopo la premiazione Deha parlato anche del sindaco Manfredi: «Questa città ha aspettato 33 anni, Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, però secondo me vince lo scudetto della supremazia dell’essere napoletani, da secoli. Solo i francesi ci hanno annebbiato nell’800, poi ilcon Cavour ci ha steso. Questa però è una città che si sta riprendendo, il nostro sindaco è un uomo brillante e trasparente, una virtù che lui ha e che in Italia è complicato avere». Prima di questa dichiarazione, Deha voluto ringraziare Spalletti, presente anche lui alla premiazione, per il lavoro svolto ...