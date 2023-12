Danilo Coppola | dalle Aston Martin all’arresto ad Abu Dhabi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'arresto di, ad Abu, è una di quelle notizie che i vecchi cronisti finanziari apprendono con particolare coinvolgimento. L'istantanea che hanno di fronte agli occhi è sempre quella scattata nell'estate del 2005, quando l'imprenditore aspirava a fare il banchiere durante le scalate a Bnl e Antonveneta. Si muoveva nell'alta finanza con la sfrontatezza condivisa con gli altri due 'furbetti del quartierino' Stefano Ricucci e Giuseppe Statuto. Insieme a Francesco Gaetano Caltagirone fanno parte del nocciolo duro del Contropatto, ci sono dentro anche Vito Bonsignore, Ettore Lonati e Giulio Grazioli, che lavora per contendere la Bnl agli spagnoli del Bbva. Oggi paga le conseguenze della bancarotta del suo gruppo imprenditoriale ma alloraera uno degli astri ...

