L'immobiliarista romano, protagonista delle scalate Antonveneta e Bnl, è stato arrestato a Dubai. I "furbetti del quartierino" Insieme con Stefano Ricucci e Giuseppe Statuto , al banchiere Gianpiero Fiorani e ...

Danilo Coppola arrestato a Dubai: l'imprenditore romano era stato condannato a 7 anni per il crack di un gruppo immobiliare

Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. L’immobiliarista romano, noto per le le scalate di Antonveneta e Banca Nazionale del Lavoro insieme a Ricucci e Statuto, era ...

L'immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. Secondo quanto si apprende il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per ...