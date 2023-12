Danilo Coppola arrestato a Dubai | era latitante | deve scontare 7 anni di reclusione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), immobiliarista romano protagonista delle scalate di Antonveneta e Bnl è statoera stato condannato a 7dinel luglio scorso per bancarotta ...

Altre News in Rete:

L'immobiliarista romano Danilo Coppola arrestato a Dubai, deve scontare 7 anni

Dubai, arrestato l'immobiliaristaL'immobiliarista romanoè stato arrestato a Dubai. Noto per le scalate di Antonveneta e Banca Nazionale del Lavoro insieme a Ricucci e Statuto è a processo per tentata ...

Immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai Il Sole 24 ORE

Danilo Coppola arrestato a Dubai: l'imprenditore romano condannato a 7 anni per il crac di un gruppo immobilia ilmessaggero.it

L’immobiliarista Danilo Coppola arrestato a Dubai: deve scontare una condanna di 7 anni

L’arresto la conseguenza della condanna in via definitiva per il crac del gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria L’immobiliarista romano Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai.

Danilo Coppola arrestato a Dubai. Chi è l'immobiliarista romano protagonista dei “furbetti del quartierino” condannato a 7 anni di carcere

Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. La notizia la riporta il Corriere.it. L’immobiliarista romano 56enne diventato famoso con le scalate di Antonveneta e Banca ...