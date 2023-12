Danilo Coppola arrestato a Dubai

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'immobiliaristaè stato. La cattura è stata eseguita dall'ufficio Interpol dello Servizio cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza.era destinatario di un ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Milano, il 2 agosto del 2022. Deve scontare la pena residua di sei anni, cinque mesi e 12 giorni di reclusione per reati attinenti alla disciplina del fallimento e altro. A quanto si apprende l'immobiliarista è stato portato in carcere in attesa che siano svolte le procedure per l'estradizione.