Dal «ritorno nelle caverne» di Al Jaber all’accordo in tempi record sul Loss&Damage | cos’è successo finora alla Cop28 di Dubai

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale. Il destino dell’umanità è in bilico». Sono state le parole del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a inaugurare la, la conferenza annuale sui cambiamenti climatici che quest’anno si svolge a, negli Emirati Arabi Uniti. Come da aspettative, la prima metà del summit è stata segnata da tante polemiche e pochi passi in avanti. Ma la strada da qui al 12 dicembre, ultimo giorno della conferenza, è ancora lunga. Domani, 7 dicembre, ci sarà un giorno di riposo tra le stanze e i corridoi di Expo City. Poi ci sarà l’ultimo sprint, che culminerà con le trattative sull’accordo finale del 10, 11 e 12 dicembre. Ecco una breve guida di ciò che èe cosa ci si può aspettare nei prossimi ...