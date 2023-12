Da Diana a Mary di Danimarca | 5 principesse che hanno parlato della loro depressione

Altre News in Rete:

Kate Middleton indossa la tiara preferita di Lady Diana al party di Re Carlo III.

Un copricapo speciale per un evento speciale. Kate Middleton ha scelto di sfoggiare la Queen's Lover's Knot Tiara, il copricapo reale più apprezzato da Lady, in occasione del ricevimento annuale che accoglie a Buckingham Palace centinaia di rappresentati del corpo diplomatico del ...

Diana Dors febbre bionda Il Manifesto

Lady Diana da piccola foto tenute segrete dalla regina Marie Claire

Meghan's drip has nothing on Kate and Camilla's dazzling jewels!

FEMAIL takes a closer look at the stunning jewels and accessories worn by the Queen and the Princess of Wales at Buckingham Palace last night.

The Princess of Wales pairs her favourite tiara with a shimmering gown

Since marrying into the royal family back in 2011, Catherine, Princess of Wales, has worn tiaras on only a handful of occasions, saving the precious headpieces for big events. If an occasion calls for ...