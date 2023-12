Cuzzupi UGL | “Sia riconosciuta alla scuola la dovuta autorevolezza e garantito il necessario sostegno ai suoi operatori”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Quello che accade in questo periodo fa rabbrividire. La, i ragazzi, le famiglie stesse sono coinvolte sempre più in spirali di violenza che rasentano l’assurdo. Docenti maltrattati, aggressività palese tra giovani, abbandono di ogni sorta di rispetto verso le cose e verso le persone sono solo una parte degli esempi che potremmo portare. Adesso siamo di fronte ad un bivio decisivo per l’istituzione scolastica e non solo: o si cerca immediato rimedio a questa sorta di deriva comportamentale o ci troveremo al cospetto di una escalation incontrollabile che dalle giovani generazioni arriverà inevitabilmente in ogni aspetto della Società”. L'articolo .