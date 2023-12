Covid | Simit | “Fragili non protetti da vaccino a rischio ricoveri e decessi”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Quasi 9mila morti da inizio anno: la vaccinazione e i trattamenti precoci sono fondamentali per ridurre ospedalizzazioni edovuti al Sars-CoV-2". Lo affermano gli specialisti della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), riuniti a Firenze per il XXII Congresso nazionale che si chiude oggi. "Per evitare l'infezione innanzitutto i soggettidovrebbero vaccinarsi. Questo è il messaggio più importante – raccomanda Claudio Mastroianni, past president– Se poi anche loro si infettano, perché purtroppo i vaccini in alcuni soggetti possono essere inefficaci, è necessario intervenire precocemente con dei trattamenti che noi abbiamo a disposizione. Abbiamo un farmaco antivirale a disposizione dei medici di medicina generale che può essere prescritto tranquillamente e ...