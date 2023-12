Così Washington pensa alla nuova geopolitica Cosa sono Pac e Imec

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non solo, ma anche Pac. Le due sigle indicano due dei grandi sistemi di interconnessione su cui gli Stati Uniti stanno lavorando in questo momento. Il primo è il Corridoio India-Medio Oriente-Europa annunciato a latere del G20 di New Delhi. Per ragionare sul suo valore basta accedere all’attualità: con gli Houthi che dallo Yemen hanno iniziato a destabilizzare il Mar Rosso, dichiarando obiettivo legittimo qualsiasi nave commerciale o militare riconducibile in qualche modo a Israele, la rotta di terra che dovrebbe evitare Hormuz, Bab el Mandeb e Suez, per collegare il Subcontinente all’Europa attraverso i porti emiratini e le ferrovie saudite, diventa ancora più determinante. La guerra israeliana a Gaza ha messo in crisi questa fase del progetto, perché lo sbocco di collegamento per l’Europa sarebbero i porti israeliani, ma da conversazioni avute con diversi ...