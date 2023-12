Così Artem Uss è evaso dai domiciliari a Milano prima dell' estradizione in America

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ecco comeUss, l'uomo d’affari russo nonché figlio del governatorea regione siberiana di Krasnoyarsk, molto vicino a Putin, è riuscito a scappare lo scorso 22 marzo da Basiglio, un piccolo comune nel Milanese dove era aiin attesa di essere estradato negli Stati Uniti. La fuga diUss Una storia rocambolesca con tanto di braccialetto elettronico "hackerato" e auto cambiate per la fuga. L’inchiesta del pm Giovanni Tarzia insieme ai carabinieri ha ricostruito non solo la fuga attraverso la frontiera slovena con l’uso di quattro autovetture, ma anche una serie di sopralluoghi nei mesi precedenti all'evasione per mettere a punto il piano di fuga, e una rete di fiancheggiatori di diverse nazionalità. Il piano di evasione e di fuga diUss è stato “articolato in ...