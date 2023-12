Cos' ha fatto Turetta in carcere durante i funerali di Giulia | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per Filipponon c'è stata alcuna diretta tv del funerale della sua exCecchettin. Sì perché il suo assassino, rinchiuso dal 25 novembre scorso nell'infermeria delMontorio di Verona, è considerato ancora un detenuto da proteggere, anche dai bombardamenti mediatici esterni. Anche se lunedì scorso, dopo l'incontro incon i genitori,è stato spostato dalla cella per reclusi più gravi che necessitano di visite psichiatriche a quella per meno gravi che ora divide con un detenuto 60enne che lo controlla a vista, nella infermeria resta un “sorvegliato speciale” perché a rischio suicidio. L'assassino della studentessa 22enne di Vigonovo pare non abbia ancora preso coscienza dell'atroce crimine compiuto. Cammina con lo sguardo basso, non riesce a guardare negli occhi ...