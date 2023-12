Cosa non torna nell’allarme lanciato dal calcio italiano sul Decreto Crescita

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «È un modo per dare alun piccolo aiuto che magari non è stato dato prima, per esempio nella lotta alla pirateria». «Toglierlo adesso? Non sarebbe il momento giusto. Aspettiamo di raccogliere dati e capire se ha funzionato o no intanto». «È l’unica leva che ci rende competitivi con gli altri campionati europei. Toglierlo a me sembra una follia a livello di economia nazionale». «Che si decida ora di cancellarlo direi che è irragionevole». «Più che eliminarlo ora, bisogna magari fissare la sua scadenza più in là». «Dovessimo riportare De Zerbi a casa, per esempio, non ce la faremmo senza». «È l’unico beneficio che ha il. Ogni tanto sento dire che si vorrebbe toglierlo, ma senza di esso di certo non verrebbero più i grandi giocatori e il fisco incasserebbe meno». «È un’autentica manna». «Speriamo che ...