“Coprile | coprile!” Incidente hot al Grande Fratello Non vogliono che si sappia ma c’è il video

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) E c’è unhot al. Uno dei primi e dei pochi registrati in questa edizione che vede sotto lo stesso tetto personaggi famosi e non. I concorrenti di quest’anno si stanno distinguendo per varie dinamiche, anche come spesso accade storie nate nella Casa. Ma sicuramente quello che più sta incuriosendo gli spettatori è il triangolo amoroso nato a Temptation Island tra Perla, Mirko e Greta. Ci sono però stati due nuovi arrivi che potrebbero scombinare le carte. Dopo i vip Marco Maddaloni e Sara Ricci, nell’ultima puntata andata in onda sono entrati Federico Massaro e Monia La Ferrera. Sono entrambi sconosciuti alpubblico ma lei ha avuto una storia passata con Massimiliano Varrese, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Federico, invece, sta facendo impazzire il popolo ...