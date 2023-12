Coppia di Ultraottantenni Trovata Senza Vita | Sospetti su Morte per Malore e Mancanza di Cure

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'Aquila - "Angela Giuliani, 83 anni, e Salvatore Marino, 86, rinvenuti morti nella loro abitazione, l'ipotesi di decesso perdi assistenza medica" Una tragica scoperta ha sconvolto questa mattina la tranquilla comunità di Roccacasale, dove unadiè statanella propria abitazione. Angela Giuliani, 83 anni, e Salvatore Marino, 86, sono stati scoperti dai vigili del fuoco nella camera dove dormivano, dopo che un conoscente, preoccupato per l'asdi risposta alle chiamate, aveva allertato il 112. L'intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di Sulmona, dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 ha confermato ladella. La ...

Episodio di violenza a Pantaneto: Pensionato 75enne spara contro la luce esterna del vicino

"Denunciato per esplosione pericolosa e danneggiamento, l'uomo lamenta fastidi e mancanza di risposte" Una tranquilla serata a Pantaneto, frazione di Teramo, è stata turbata da un singolare episodio ...

