Coppia di anziani morta nel rogo della propria abitazione I fatti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) avvenuti nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze Unadi, marito e moglie, sono morti in unsviluppatosi all’interno. Il drammatico episodio è avvenuto a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze nella serata di ieri, 5 dicembre. Le vittime sono UmbertoNave e Dina Del Lungo di 84 e 83 anni. Dopo una segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno domato le fiamme che in breve tempo hanno avvolto l’in cui erano rimasti bloccati i due coniugi. In casa non vi erano altre persone, la badante che solitamente si prendeva cura di loro non era presente. Una volta entrati all’interno dell’appartamento, ancora invaso dal fumo e con focolai accesi in ...

