Coppa Italia | un grande Guendouzi fa fuori il Genoa | possibile Derby ai quarti

Genoa, Gilardino: 'No comment sul rigore non dato'

Commenta per primo L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino ha dichiarato dopo l'eliminazione dallasul campo della Lazio: 'Non commento l'episodio arbitrale sul rigore per noi. Sono soddisfatto dell'interpretazione della gara, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Alcuni venivano da ...

Lazio, esordio ok in Coppa Italia. Guendouzi decide col Genoa

La Lazio vince gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa per 1-0. I biancocelesti trovano la rete decisiva nei primi minuti del match con Mateo Guendouzi. CONTINUITÀ –… Leggi ...

Genoa, GIlardino: "Era necessario far delle valutazioni in vista del monza"

All'Olimpico è arrivata una sconfitta con la Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma Alberto Gilardino è soddisfatto per la prestazione ...