Coppa Italia | stasera Fiorentina-Parma

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Secondo ottavo di finale dopo Lazio-Genoasi gioca, il secondo ottavo di finale dopo Lazio-Genoa, match vinto dai biancocelesti per 1-0 sui liguri.

Tg Sport - 6/12/2023

ROMA - In questa edizione: -, Guendouzi trascina la Lazio ai quarti - Tris alla svizzera, azzurre stellari in Nations League - Niente da fare per l'Olimpia, il Bayern passa al supplementare - Conegliano devastante, ...

Schwarz e Feller leader dell'Austria in Val d'Isère, la Germania ritrova Alexander Schmid

Il carinziano all'attacco di Odermatt nel gigante di sabato, il tirolese in difesa del pettorale rosso domenica in slalom. In casa tedesca ecco il campione del mondo di ...

TMW, Mandorlini non è in bilico al Cluj

Nelle ultime ore era stato messo in discussione il futuro dell'ex granata Andrea Mandorlini, tecnico della squadra rumena, nonostante sia secondo in classifica. E' la stessa sociuetà ...