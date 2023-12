Coppa Italia Primavera – Milan impeccabile | vittoria e passaggio del turno

Altre News in Rete:

Fiorentina - Parma, probabili formazioni: turnover per Italiano

Questa sera in campo la sfida ditra Fiorentina e Parma, ecco le probabili formazioni con le scelte di Italiano e Pecchia Questa pomeriggio in campo la sfida valida per gli ottavi di finale ditra Fiorentina ...

LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Atalanta 3-1: Sarr non sbaglia dal dischetto! fcinter1908

Ciclocross, belgi grandi favoriti in Val di Sole, Gioele Bertolini guida la banda italiana

Dopo Dublino e Flamanville, la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024 arriva in Italia per la terza edizione della gara in Val di Sole sul circuito di Vermiglio. Una gara affascinante sulla neve del ...

Coppa Italia, Lazio ai quarti di finale

NICOLA ZUCCARO - Sconfiggendo il Genoa per 1-0 nella serata di martedì 5 dicembre 2023, la Lazio accede ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024 con la rete siglata al 5' da Guendouzi. Per i b ...