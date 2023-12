Coppa Italia | oggi l’altro anticipo degli ottavi di finale

Altre News in Rete:

Le partite di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 - Calciomagazine

... mercoledì 6 dicembre 2023: per gli ottavi di finale c'è Fiorentina - Parma, spiccano in Inghilterra Aston Villa - City e United - Chelsea Mercoledì 6 dicembre in primo piano lacon l'...

Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: non solo gli ottavi di Coppa Italia

Dopo Lazio-Genoa di ieri, continuano oggi gli ottavi di Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Parma. Si gioca anche in Premier e in Ligue 1. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

Torino, la giornata: allenamento al Fila, alle 12 Coppa Italia per la Primavera

Da ricordare che oggi il Torino Primavera scenderà in campo alle ore 12:00 in casa per affrontare l'Udinese Primavera, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Anche per questa occasione sarà ...