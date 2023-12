Coppa Italia – La Lazio batte 1-0 il Genoa e va ai quarti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Laha cambiato la sua zona. Prima vinceva o conquistava il pareggio all’ultimo minuto, adesso vince segnando un gol, uno solo soletto, all’inizio della partita. Sempre zona, non importa se è la zona finale o quella iniziale. Stasera il gol biancoceleste che ha sconfitto ilè arrivato al 5’ con uno scatto travolgente di Luca Pellegrini che ha anticipato Hefti, si porta il pallone in fondo al campo e lo gira con un perfetto assist dove al limite dell’area arriva puntuale all’appuntamento il prode Guendouzi che lo infila chirurgicamente all’angolino basso alla sinistra del portiere. La partita è tutta qui. I romani non danno l’impressione nei successivi novanta minuti, recupero compreso, di avere molta voglia di aumentare il bottino. I genovesi si agitano in mezzo al campo senza mai impensierire Provedel. Una vittoria ...