Coppa Italia | Gilardino | ' Mancato rigore Fini? Visibile a tutti'

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Ilsu? L'arbitro non ci ha dato nessuna spiegazione, ma credo che sia, non voglio neanche parlarne. Sono soddisfatto però della prova dei miei ragazzi, sono ...

Commenta per primo L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Genoa agli ottavi di finale in: 'Sono qui a Roma da tre anni e sono tre anni che la Lazio è in crisi, questa settimana abbiamo vinto tre partite... La nostra unica colpa è non aver chiuso prima la gara, oggi come col ...

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - 'Il mancato rigore su Fini L'arbitro non ci ha dato nessuna spiegazione, ma credo che sia visibile a tutti, non ...

La Lazio vola ai quarti di finale: col Genoa basta un guizzo di Guendouzi

La Lazio di Maurizio Sarri è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale della Coppa Italia 2023/24. I biancocelesti battono il Genoa all'Olimpico per 1-0 e si qualificano per il turno successivo ...