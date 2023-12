Confindustria Benevento affianca i giovani | stamane appuntamento a Sant’Agata de’ Goti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto “SCEGLI IL TUO FUTURO” prevede un tour in tutti gli Istituti Superiori della provincia diper far CONOSCERE le aziende associate più prossime ai luoghi dove istudiano e vivono. Conoscenza finalizzata alla possibilità di stimolare negli studenti la scelta del proprio futuro lavorativo, di studio e di vita nel Sannio. “Le aziende disono attive e dinamiche e guardano al futuro con un occhio attento al presente, alle attuali generazioni, per questo, in un’ottica di sistema, sta promuovendo l’incontro non solo tra domanda e offerta di lavoro ma anche di promozione delle IeFP, delle Università, degli ITS ACADEMY made in Sannio” afferma Clementina Donisi, Vice Presidente di...