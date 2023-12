Confermata la confisca per 1 | 5 milioni di euro alla proprietaria del night club Poison

Leggi su lortica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La Cassazione ha confermato la, come misura di prevenzione, a quella che secondo la giustizia è stata una figura centrale nell’insediamento del clan mafioso Bove-De Paola ad Arezzo: Maria Assunta Fantasia, 60 anni, originaria di Benevent,o condannata per i suoi legami con la camorra. La Corte ha rigettato il suo ricorso e confermato laper un patrimonio da 1,5di, formato da beni immobiliari, un’auto, patrimoni aziendali. Ad Arezzo divenne ladelin via Porta Buia, per il cui acquisto e gestione veniva utilizzato denaro proveniente dalle attività delittuose del clan. Il locale veniva messo a disposizione dFantasia in favore dei De Paola e degli affiliati del clan come ...