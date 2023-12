Confcommercio | sarà un buon Natale Le famiglie spenderanno 284 euro in più rispetto allo scorso anno

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per Il Sole 24 Ore “la ripresa dell’occupazione nei primi dieci mesi dell’, il taglio del cuneo fiscale per circa 3 miliardi e il calo della bolletta energetica lasciano sperare in un“. Sul fronte dei consumi dunque gli italiani si toglierqualche sfizio in piùal periodo precedente, segnato dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica. I dati diIl quotidiano riporta i conti dell’ufficio studi di, e i risultati sono lusinghieri. “Quest’nelle tasche di dipendenti e pensionati entrerpoco più di 50 miliardi di tredicesima e dopo avere saldato le tante imposte e costi fissi che si concentrano a dicembre (Ici, Imi, bollo auto, canone Rai oltre ai costi per la bolletta ...