Concorso Università di Catania | 2 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Presso l’diè stato annunciato unPubblico basato su titoli ed esami, volto a selezionare 2 posizioni di Ricercatore, con contratti a tempo determinato , per il Dipartimento di matematica e informatica.diper 2Con la determina rettorale numero 4540 del 28 novembre 2023, l’degli Studi diha ufficializzato l’avvio di due selezioni pubbliche per la stipula di altrettanti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Tali selezioni sono conformi all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e prevedono contratti della durata di tre anni. Le figure professionali ricercate saranno impegnate in attività di ricerca, didattica, ...