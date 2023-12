Con le staminali una terapia duratura e senza effetti collaterali per il Parkinson

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Un nuovo trattamento basato su cellulepotrebbe rivoluzionare la lotta alla malattia di. Questo significativo passo avanti, presentato in un articolo pubblicato su Nature Communications, prometteterapeutici duraturi e privi di, aprendo nuove prospettive nel trattamento della malattia. Il documento, intitolato "Enhanced production of mesencephalic dopaminergic neurons from lineage-restricted human undifferentiated stem cells," è stato pubblicato dal gruppo di ricerca DANDRITE dell'Università di Aarhus in Danimarca, sotto la guida del Professore Associato Mark Denham. L'importanza di questa scoperta risiede nella sua capacità di migliorare notevolmente la purezza delle cellule chiamate dopamina, fondamentali nel contesto della malattia di ...