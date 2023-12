Como | Fabregas | «Wenger | Mourinho | Pep e Conte i miei modelli»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le parole di Cesc, allenatore del: «La società vuole crescere, devo imparare tantissimo, ma ho le idee chiare» Cescha da poco preso il posto di Longo sulla panchina del. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport racconta la sua esperienza sulla panchina dei lombardi e sui suoie obiettivi. Di seguito le sue parole. TRASFORMAZIONE DEL– «Procede Bene. Stiamo cambiando idea di gioco e farlo a campionato in corso non è semplice». DIFFERENZE CON LONGO – «Non mi piace difendere uno contro uno. Quando ero al Barcellona e una squadra ci affrontava così, era morta. Ricordo il Bilbao contro Messi e Neymar, che facevano due gol a partita. In B c’è questa tendenza, c’è meno qualità: noi dobbiamo essere forti fisicamente, intelligenti e ...