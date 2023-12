Come sempre a Natale | la recensione della commedia natalizia su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il film:, 2013. Regia: Petter Holmsen. Cast: Ida Ursin-Holm e Kanan Gill.Genere:, romantico. Durata: . Dove l’abbiamo visto: su, in lingua originale.Trama: Thea deve presentare alla sua famiglia il nuovo fidanzato, Jashan. Lei è norvegese, lui è di origini indiane e, soprattutto visto che siamo a, lo scontro tra culture scatenerà il caos. L’incontro/scontro fra culture è un tema piuttosto amato al cinema, si tratta infatti di uno spunto particolarmente attuale in una societàla nostra, in cui il “melting pot” è all’ordine del giorno. Una premessa piuttosto comune è quella in cui una coppia di innamorati, provenienti da paesi diversi, si trova a conoscere le rispettive famiglie, a volte così attaccate alle proprie ...