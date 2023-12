Come l' espulsione a tempo cambierà le partite di calcio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «L'arbitro allontana dal campo il giocatore per dieci minuti». Una frase che, adessoadesso, nelnon avrebbe senso, ma che a breve potrebbe entrare nel linguaggio di telecronisti e tifosi. Quindi, meglio essere preparati, perché tra qualche mese potrebbe diventare realtà. L'Si tratta dell'ultima novità proposta dall'IFAB (l’International Football Association Board, l'organo internazionale istituito a Londra nel 1886, l'unico che può deliberare la modifica o l'introduzione di nuove regole nelvalide per tutte le federazioni), che ha deciso di sperimentare ufficialmente l'ranea di un giocatore per 10 minuti. Alcune prove sono già state fatte nelgiovanile e amatoriale in Inghilterra e Galles, ...