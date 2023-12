Come funziona l’oblio oncologico | come cambia la vita per chi è guarito dal cancro

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nessuno potrà più richiedere informazioni su eventuali problemi oncologici del passato in caso di richieste di adozione, mutui, assicurazioni né concorsi. Questo è quanto prevede il disegno di legge sulche ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, dopo aver ricevuto l’approvazione lo scorso agosto alla Camera. Al termine delle votazioni dell’assemblea c’è stato un lungo applauso dei senatori, che si sono tutti alzati in piedi. 139 voti a favore su 139 votanti, un risultato soddisfacente commentato così dalla premier: “Accolgo con grande gioia l’approvazione all’unanimità di una norma di civiltà che cancellerà quelle umilianti e ingiuste discriminazioni che pesavano sulle persone guarite da patologie oncologiche”.Leggi anche: Carolina Marconi: “Guarita dal tumore ma mi negano ...