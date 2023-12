Coltelli venduti senza licenza | sequestrati 600 pezzi a Napoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVendeva nel proprio negozio ben 600, madisporre delladi commercio per le armi da taglio. Agenti della Polizia Municipale, reparto Tutela Ambientale/Investigativa Centrale, hanno sequestrato ie denunciato la titolare dell’esercizio, una cittadina cinese, nella zona di Poggioreale. Le armi, tuttia serramanico, caratterizzati da lame taglienti e punte acuminate, presentavano varie fogge e dimensioni, con pericolose caratteristiche non riconducibili a un utilizzo domestico. Durante ulteriori controlli condotti dall’Unità Operativa territoriale sul territorio di Soccavo/Pianura sono stati elevati 20 verbali, per guidapatente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo. L'articolo ...

