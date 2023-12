Coinvolgimento delle truppe americane | Biden avverte Putin | il mondo trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La Russia non può vincere la guerra in Ucraina: in quel caso,non si fermerà. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, durante un discorso alla Casa Bianca. "Voglio ribadire una cosa: se ci sarà un attacco nei confronti di un Paese Nato, difenderemo ogni centimetro del territorio dell'alleanza", ha detto, alludendo al possibiledi una nazione alleata. "In una situazione del genere, avremmo uno scontro tra soldati statunitensi e soldati russi: una eventualità che non vogliamo", ha affermato. Il presidente degli Stati Uniti guarda anche all'appuntamento elettorale del prossimo novembre 2024 con uno scontro ormai annunciato da tempo con Donald Trump.infatti è convinto di battere Donald Trump alle presidenziali del 2024 e aggiunge "non sarò l'unico". È questa la risposta che ha ...