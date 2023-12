Coco Chanel | gli amori della stilista più iconica

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ha amato, ha saputo guardare oltre, scrivere la moda, piegarla alle proprie idee creando uno stile unico, quello che “resta”.è stata unarivoluzionaria, la cui anima vive ancora oggi grazie al suo marchio, ma anche a creazioni che hanno saputo sconfiggere il passare del tempo ed essere moderne sempre. I tailleur, i fili di perle, i tubini, le borse, i cappelli i profumi: tutto ciò che ha creato è diventato iconico, destinato a restare in eterno, a superare i capricci del gusto, le oscillazioni dei trend, perché proprio per citare una sua celebre frase: “La moda passa, lo stile resta”. Ha amato, non solo la sua professione, ma persone che hanno incrociato il suo cammino. Persone che le sono state accanto e sono state a volte anche fautrici del suo successo, ...