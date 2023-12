Altre News in Rete:

Cittadinanza onoraria a Spalletti, De Laurentiis ci sarà! Ha accettato il terzo invito di Manfredi

Il conferimento dellaa Luciano Spalletti avverrà domani 7 dicembre, alle ore 10:30 , nel corso di una cerimonia che si terrà nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo. L'evento ...

Anche Reggio Emilia conferisce la cittadinanza onoraria a Julian Assange Il Fatto Quotidiano

Cittadinanza onoraria a Spalletti, ADL ci sarà: distensione con Manfredi ilmattino.it

Cittadinanza onoraria a Spalletti, ADL ci sarà: ha accettato il terzo invito di Manfredi

Aurelio De Laurentiis sarà presente domani al Comune di Napoli in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti ...

Cittadinanza onoraria a Spalletti, ADL ci sarà: distensione con Manfredi

Ha accettato, un po' a sorpresa, l'invito che per ben tre volte il sindaco ha voluto fargli per essere presente nella Sala dei Baroni per la cerimonia con cui Spalletti ...