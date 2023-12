(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una giornata di festa per lo sport quella andata in scena alin occasione della presentazione del progetto “In Vela per il sociale” sostenuto dale dacon il patrocinio del Comune di. Alla presentazione dell’intervento sono intervenuti: il Presidente del, Giancarlo Bracale, Presidente diCarlo Pontecorvo, e dalla Assessora allo Sport del Comune di, Emanuela Ferrante, il ...

Altre News in Rete:

Con il Premio Letterario I Murazzi la cultura torinese approda sulla Rai

Lo faranno con riprese nei luoghi simbolo di Torino come ildei Lettori, il Castello del Valentino sede di Architettura e lo storicoArmida. Lo faranno con interviste a ...

Circolo Canottieri Napoli e Ferrarelle Società Benefit insieme per i ragazzi di Napoli - Ildenaro.it Il Denaro

Pet Carpet: un riciclo da Oscar, l'evento con Garrison Rochelle RomaToday

Circolo Canottieri Napoli e Ferrarelle Società Benefit insieme per i ragazzi di Napoli

NAPOLI - Una giornata di festa per lo sport quella andata in scena al Circolo Canottieri Napoli in occasione della presentazione del progetto “In Vela per il ...

The Martucci Choir chiude la stagione alla Canottieri Napoli

L'evento sarà anche l'occasione per presentare in anteprima la Stagione Concertistica 2024 della Fondazione F. M. Napolitano ...