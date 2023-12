Cina | vlog di Yao | come il mondo puo’ comprendere meglio il Paese

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Centinaia di rappresentanti di oltre 100 Paesi e regioni si stanno riunendo a Guangzhou e Kunming, in, per il World Media Summit, con l’obiettivo di condividere riflessioni, affrontare le sfide e rafforzare la cooperazione. Wu Yao di Xinhua parla con alcuni dei partecipanti per conoscere le loro opinioni suilla. Agenzia Xinhua