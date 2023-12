Cina-USA | collaborazione scientifica chiave per progresso di conoscenza mondiale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Latrae Stati Uniti non e’ solo reciprocamente vantaggiosa, ma e’ anche importante per ildella, ha dichiarato Niels Peter Thomas, presidente della Greater China e direttore generale di Books, Springer Nature, in una recente intervista a Xinhua. Ladi ricerca trae Stati Uniti rimane forte in tutti i campi monitorati dal Nature Index, dalla chimica alle scienze fisiche, dalle scienze della terra e ambientali alle scienze biologiche e della salute, ha dichiarato Thomas. “In fondo, la ricerca non conosce confini. Ecco perche’ uniree Stati Uniti aiuta entrambi i Paesi e il mondo intero a progredire”. Agenzia Xinhua