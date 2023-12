Cina | pubblica elenco primo gruppo citta’ pilota per picco emissioni CO2

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Oggi il governo cinese ha reso noto l’deldie parchi di sviluppo industriale ad alta tecnologiache avranno come obiettivo ildelledi anidride carbonica. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), il massimo organi di pianificazione economica della, ha dichiarato in un comunicato sul proprio sito che l’e’ stato annunciato in conformita’ con il piano d’azione del governo per raggiungere ildelledi anidride carbonica entro il 2030, e che e’ stato formulato sulla base delle dichiarazioni volontarie dellee dei parchi delle regioni ...