Cina | Heilongjiang | progetto di energia eolica a Yilan 1

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Harbin, 06 dic – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata ieri 5 dicembre 2023, mostra le turbine eoliche in funzione nella contea di, nella provincia nord-orientale cinese dello. L’, la provincia piu’ settentrionale della, e’ ora in gran parte coperta da ghiaccio e neve, ma la costruzione e il funzionamento della quarta fase deldi un parco eolico da 200 megawatt anon sono affatto “congelati”. Ilmira a erigere 32 turbine eoliche, ciascuna con una capacita’ di 6,25 megawatt. Il primo di questi lotti e’ stato collegato alla rete per la generazione diil 28 novembre. Quando saranno pienamente operative, le turbine della quarta fase dovrebbero caricare annualmente 570 ...