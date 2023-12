Cina | Guangxi | panorama della gola di Dateng 2

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Guiping, 06 dic – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata il 4 dicembre 2023, mostra la chiusa del progetto di conservazione dell’acquadi, nella citta’ di Guiping, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang. Il progetto, iniziato nel 2014, e’ una parte crucialerete idrica del Paese per controllare le alluvioni, agevolare la navigazione, generare elettricita’ e fornire irrigazione. La fase di costruzione principale di questo progetto e’ stata completata nel settembre di quest’anno. (Xin) Agenzia Xinhua

