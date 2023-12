Cina | Chongqing | tomba risalente a dinastia Han occidentale 2

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), 06 dic – (Xinhua) – Un reperto culturale, rinvenuto in unaallaHan(202 a.C.-25 d.C.) e’ fotografato nel distretto di Wulong della municipalita’ sud-cinese di, ieri 5 dicembre 2023. Qui e’ stata rinvenuta unaben conservata, con una chiara indicazione dell’anno, ha dichiarato ieri l’Istituto di ricerca sui reperti culturali e sull’archeologia di. Dallasono stati portati alla luce piu’ di 600 preziosi reperti culturali, come oggetti in lacca, legno, bambu’, ceramica e bronzo. Questo progetto archeologico consiste in un’opera di scavo e protezione di salvataggio, portata avanti per avviare una cooperazione con il ...