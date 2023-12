Cina | attivata prima centrale nucleare al mondo di quarta generazione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Ladial, lacinese Shidaowan con reattore refrigerato a gas ad alta temperatura (HTGR), e’ entrata ufficialmente in funzione a livello commerciale, secondo quanto comunicato oggi dal National Energy Administration and China Huaneng Group. Il progetto, situato nella provincia dello Shandong e di cui ladetiene i diritti di proprieta’ intellettuale in piena autonomia, e’ stato sviluppato congiuntamente dal China Huaneng Group, dalla Tsinghua University e dalla China National Nuclear Corporation. L’HTGR e’ un tipo di reattore avanzato, caratterizzato da una tecnologiadi...