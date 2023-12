CIE – Open day con prenotazione per il 9 e 10 dicembre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sabato 9 e domenica 10è in programma un nuovoDay CIE che prevede l’apertura straordinaria del nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52 e dei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. Questa settimana l’appuntamento per richiedere la carta d’identità elettronica sarà prenotabile a partire dalle ore 9 di giovedì 7, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze della cittadinanza anche nell’imminenza del periodo festivo continuano gliDay dedicati alla CIE con cui Roma Capitale mette a disposizione un ulteriore canale di accesso al servizio di rilascio del documento ...