“Ciao Seba” | la curva e l’Atalanta ricordano il tifoso 23enne Il saluto commosso di Raimondi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “”. Della trasferta di Torino alrimarrà soprattutto lo striscione esposto dai quasi 600 presenti nel settore ospiti. Due semplici parole, ila uno di loro:stiano Capelli, 23 anni, di Petosino, scomparso domenica (3 dicembre) dopo una malattia che lo aveva colpito tre mesi fa. Ha combattuto, è rimasto 50 giorni in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Era abbonato innord, volto noto tra i tifosi, i quali gli avevano già dedicato striscioni che lo esortavano a combattere. Anche Marten De Roon e Cristian, dopo la partita, hanno esposto una maglia commemorativa: “Per vivere davvero bisogna essere innocenti, fragili, impavidi e sognatori. Per sempre con noi”. La stessa frase esposta in uno striscione appeso fuori dalla casa del ...