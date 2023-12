Chiedete a Matteo Berrettini | Jannik Sinner | parole clamorose sul compagno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “La vittoria in Coppa Davis a Malaga? Sapevamo che era un anno importante, la Spagna non c'era, la Russia non poteva giocare. Quando ero sotto tre match point con palle abbastanza nuove sapevo che avrei potuto avere una chance. Eravamo in lotta dal girone di Bologna, con tanta fatica a Malaga ci siamo qualificati per la semifinale e la finale, poi in finale è andata via facile". Ha raccontato cosìSinger durante i Supertennis Awards, la kermesse di fine anno in cui l'emittente ufficiale della Fitp conferisce i vari riconoscimenti ai migliori tennisti italiani, andata di scena lunedì a Milano. L'altoatesino di Sesto, 22 anni, ha ricevuto il premio di tennista dell'anno e si è raccontato durante una chiacchierata col comico Max Giusti, presentatore dell'evento. “Vedere i giocatori in panchina quando stai giocando (a Malaga, ndr), chiedere a ...