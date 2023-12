Chi siede sul palco reale | la decisione sulla prima della Scala

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)fila delcon la senatrice Liliana Segre e la figlia, Federica Belli Paci. Accanto, da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'altra il presidente del Senato Ignazio La Russa. In seconda fila, subito dietro i ministri, a partire dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, quelloCultura Gennaro Sangiuliano e la ministra per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati. È questo, stando a quanto apprende AdnKronos da fonti di Palazzo Madama, l'ordinamento dei posti per assistere alla, che domani sera vedrà in scena il "Don Carlo". "Nessuna polemica, solo un problema logistico", sottolineano le stesse fonti dopo il ballettosistemazione ...