Chi non riconosce Israele non può diventare tedesco Per legge

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) A una prima lettura somiglia al modulo che si firma prima di sbarcare in America, tipo “dichiaro di non trasportare esplosivi e di non avere intenzione di compiere atti terroristici”. Chi vuole chiedere la cittadinanza tedesca nella regione della Sassonia-Anhalt dovrà immediatamente dichiarare cheil diritto all’esistenza dello stato di. L’ha deciso con un decreto il ministero dell’Interno del Land che ha inviato la norma a tutte le amministrazioni locali. Così almeno ha dichiarato Tamara Zieschang, a capo del dicastero. Tuttavia non è l’ingenuità dellaa far discutere la Germania in questo momento, bensì la presunta violazione del diritto di opinione, che, anche se sembra una paturnia occidentale in un momento di crisi, è pur sempre un valore fondante delle nostre democrazie. Zieschang sostiene che il ...